Sales Manager*in (w/d/m)

Wir sind ein IT-Dienstleister für Individualsoftware und entwickeln im Team agil Softwarelösungen für und mit unseren Kunden. Dabei beraten wir partnerschaftlich auf Augenhöhe, weil für uns die Kommunikation zwischen Menschen im Mittelpunkt steht, die Technik ist nur das Handwerkszeug.

Unsere Kultur und Werte stellen dich mit deinen individuellen Zielen, Vorstellungen und Stärken in den Vordergrund. Unser Geschäftsmodell basiert auf der intrinsischen Motivation unserer Leute. Dein Wohlbefinden steht also in direktem Zusammenhang mit unserer Wirtschaftlichkeit. Das heißt, Vertrauen, Freiheit, Wertschätzung, physische und psychische Gesundheit, echt gelebte Fehlerkultur und Knowledge Sharing sind keine leeren Versprechungen. Auch gestaltest du deine Karriere und Rolle bei codecentric selbst proaktiv mit. Du kannst dich in mehr als nur eine Fachrichtung weiterentwickeln.