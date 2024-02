In Zeiten von Microservices, Containerisierung und Cloud-Native Softwareentwicklung steht dein Unternehmen vor der Herausforderung, immer komplexere Architekturen und Infrastrukturen für deine Applikationen bereitzustellen. Diese Aufgaben sind alles andere als trivial, spielen jedoch für die Entwicklung jeder Applikation eine zentrale Rolle. Sie können deine Entwicklerteams ausbremsen und verhindern so die schnelle Auslieferung deiner digitalen Produkte an Kunden.

Ein Plattform-Engineering-Ansatz kann diese Probleme lösen, die Nutzererfahrung deiner Entwickler*innen verbessern und deine IT-Abteilung beschleunigen. Durch den Aufbau einer internen Entwicklerplattform kann dein Unternehmen die Anforderungen an den Betrieb deines Softwarelebenszyklus abdecken und Self-Service Workflows für deine Entwickler*innen bereitstellen. Ein Plattform-Team betreut deine Plattform dabei als eigenständiges Produkt, entwirft und erstellt Toolchains und Arbeitsabläufe, die deinen Entwickler*innen die tägliche Arbeit erleichtern. Dazu zählen unter anderem:

Pipeline-Templates für Security- und Compliance-Anforderungen,

Module für Infrastrukturkomponenten,

GitLab-CI-Templates,

Terraform-Module,

und viele mehr.

Durch die Standardisierung und Automatisierung der Infrastrukturkomponenten verbesserst du nicht nur die Arbeitsweise deiner Teams, sondern kannst auch sicherstellen, dass sie Best Practices in puncto Security, Betrieb und Tool-Einsatz einhalten. Dadurch können sich deine Teams auf die wichtigen Dinge fokussieren – exzellente Software zu entwickeln, die deinen Kunden wirklichen Mehrwert bietet.