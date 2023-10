// Kernstück aus mehreren KI-Anwendungen

Die Verarbeitung der eingehenden Dokumente oder E-Mails wird mit unserer modularen Lösung auf mehrere individuell anpassbare KI-Anwendungen verteilt – von der Bildung von Dokumentengrenzen über die Klassifizierung der erfassten Dokumente nach ihrem Inhalt bis hin zur Extraktion der Kernparameter für die weitere Verarbeitung. Sie können wählen, ob SHERLOQ alle drei Probleme lösen soll oder nur einzelne Schritte der Dokumentenverarbeitung.

Trennung von Dokumentenströmen

Eingehende Dokumente (E-Mails, Briefe etc.) werden von SHERLOQ als Dokumentenset eingelesen und in zusammengehörige Dokumente aufgeteilt.

SHERLOQ verwendet für die Bildung von Dokumentengrenzen KI-Modelle, die auf deine Daten trainiert werden. Die KI erkennt, ob es sich bei der eingelesenen Seite um die erste oder eine Folgeseite handelt. Manuelle Trennungen wie das Einfügen von Barcodes zwischen den Dokumenten entfallen.

Klassifikation der Dokumente

SHERLOQ analysiert anhand von Schlüsselwörtern, Strukturen und dem Layout, um welche Dokumentenklasse (Rechnung, Kündigung etc.) es sich bei einem Dokument handelt, um es an den richtigen Empfänger weiterzuleiten. Sollte SHERLOQ keine sichere Vorhersage zur Klassifizierung treffen können, wird das Dokument zur manuellen Nachkorrektur an einen Mitarbeiter übergeben.

Darüber hinaus ist es möglich, Regelwerke auf der Basis von Schlagwörtern und Phrasen für Dokumentenklassen zu erstellen. Dies funktioniert ganz einfach über unseren Regelwerk-Manager.

Extraktion der Kernparameter

SHERLOQ erkennt und liest die Basisinformationen zum Routing des Objektes (z. B. Kunden- und Vertragsnummern) und die Fachdaten für die Sach- und Dunkelverarbeitung (z. B. Beträge, Datumsfelder, Freitexte) aus und überführt sie in das Datenmodell zur Weiterverarbeitung. Die optionale Integration von Katalogen trägt zur Validierung der Ergebnisse bei.