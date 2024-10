SHERLOQ für Input-Management

Ineffizientes E-Mail-Management kostet Zeit und Geld?

In vielen Unternehmen verbringen Mitarbeitende wertvolle Stunden damit, E-Mails zu sichten, wichtige von unwichtigen Nachrichten zu trennen und diese manuell an die richtigen Stellen weiterzuleiten. Diese zeitaufwändigen Prozesse führen zu erheblichen Produktivitätsverlusten und Fehlern.



Stell dir vor, dein Unternehmen hätte ein zuverlässiges System, das jede E-Mail in Sekundenbruchteilen analysiert und die relevanten Informationen herausfiltert. Die Produktivität würde erheblich gesteigert und die Effizienz auf ein neues Niveau gehoben.