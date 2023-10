// Lösung

Nachdem die Aareal Bank diese Bedenken mit der codecentric AG besprochen hatte, entschied sie sich dennoch, dieses Modell zu testen und das Projekt als Fallstudie für zukünftige Projekte mit verteilten Teams zu nutzen. Um einen effizienten Projektstart zu gewährleisten, verbrachten alle Teammitglieder die ersten drei Projektwochen in Wiesbaden. Auf diese Weise konnte sich das gesamte Team direkt mit dem Kunden und den Endnutzern austauschen und an den Product-Discovery- und Planungsworkshops teilnehmen. Außerdem entstand durch die Zusammenarbeit und das Miteinander vor Ort ein ausgeprägter Teamgeist, den sich das Team auch in der Remote-Phase bewahrte.

Nach den ersten drei Wochen war der Proxy Product Owner von codecentric wöchentlich beim Kunden vor Ort, während der Rest des Teams remote arbeitete. Die Tatsache, dass der Proxy-PO sich in Vollzeit dem Projekt widmen konnte, führte dazu, dass weitere Schritte zur Product Discovery unternommen werden konnten, u. a. durch direkte Kommunikation mit den Endnutzern vor Ort.

Moderne Kommunikationssoftware (Video- und Audiokonferenzen, Screen Sharing sowie virtuelle Whiteboards) erwiesen sich dabei als sehr effiziente Kommunikationskanäle, die die Kommunikationsbarrieren fast vollständig beseitigten. So stand die Zusammenarbeit der eines Teams, das am selben Ort wirkt, in nichts nach. Weitere Faktoren, die eine reibungslose Kommunikation ermöglichten, waren zum einen die Tatsache, dass sich alle Teammitglieder in derselben Zeitzone befanden, zum anderen die hohe kulturelle Kompatibilität der Teammitglieder aller Standorte.