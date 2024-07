// Ergebnis

Gemeinsam mit atacama blooms hat codecentric einen KI-Assistenten geschaffen, der nicht nur relevante medizinische Inhalte korrekt wiedergeben, sondern auch fundierte Behandlungsempfehlungen abgeben kann. Die automatisierte Erstellung von Arztbriefen reduziert den Zeitaufwand für die manuelle Dokumentation erheblich. So werden Fachärzt*innen und weiteres medizinisches Personal in ihrer täglichen Arbeit entlastet. Sowohl atacama blooms als auch die initialen Qualitätskontrollen durch Fachärzt*innen bewerteten die Qualität der generierten Arztbriefe als gut. Mit den immer besser werdenden LLMs und spezialisiertem Training (Fine-Tuning) der KI-Modelle kann die Qualität der generierten Arztbriefe künftig weiter verbessert werden. atacama blooms hat in Zukunft noch viel vor, wie die Produktivsetzung in ersten Pilot-Krankenhäusern. Wir freuen uns darauf, auch hier Teil der Entwicklung zu sein.