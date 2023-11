// Ergebnis

Mittlerweile nutzen bereits 80 % der Kunden das Portal. Vom Upload der CAD-Dateien durch den Kunden über die Validierung bis hin zur Bereitstellung eines kalkulierten Angebots vergehen — abhängig von der Komplexität der Zeichnungen — in der Regel nur wenige Minuten. Dies ging zuvor nur über aufwändige Eingabemasken, die sich ausschließlich versierten Fachanwendern erschlossen. Für Konstruktionszeichnungen, bei denen das System nicht ohne das Expertenwissen der BlechCon-Mitarbeiter ein Angebot bereitstellen kann, sind Kunden in der Lage, eine Individualanfrage zu stellen.

Viele der Angebotsanfragen, die zuvor eine langwierige, manuelle Prüfung durch BlechCon-Mitarbeiter erforderten, werden jetzt also in kurzer Zeit automatisiert geprüft, und Kunden können eine Auftragsanfrage per Knopfdruck erstellen. Folglich sind Kunden trotz hoher thematischer Komplexität zu jeder Tageszeit und weitestgehend in Eigenregie in der Lage, eine Angebotskalkulation und Bestellanfrage zu erstellen. Lediglich die finale Auftragsbestätigung erfolgt aus Gründen der Qualitätssicherung noch in einem teilautomatisierten Prozess.

Der Online-Kalkulator hat außerdem noch eine überraschende Zweitverwendung gefunden: Er wird mittlerweile auch BlechCon-intern von den Mitarbeitern zur Preisfindung verwendet.