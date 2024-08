Die Firma JACOB Söhne GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller und Anbieter von modularen Rohrsystemen. Insbesondere in Laufrohrsystemen für das Schüttguthandling sowie in Entstaubungs- und Abluftanlagen für die Umwelttechnik (Kühlluft/Abluft) werden JACOB-Rohrsysteme eingesetzt. Bereits 1924 in Porta Westfalica gegründet, ist das Unternehmen auch heute noch im Familienbesitz und mittlerweile mit über 600 Mitarbeitenden international tätig. Zur JACOB-Gruppe gehören unter anderem Tochterunternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, Tschechien und den USA.