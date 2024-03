Digitaler Shopfloor — Orchestrierung von Wartungsprozessen im öffentlichen Nahverkehr

// Herausforderung

Straßenbahnen werden regelmäßigen Wartungsarbeiten unterzogen, um die Sicherheit der eingesetzten Fahrzeuge zu gewährleisten. Ein Fuhrpark von mehr als 400 Fahrzeugen stellt dabei hohe Anforderungen an die Orchestrierung der Werkstattprozesse: Verzögerungen in einzelnen Abläufen und Reibungsverluste in der Kommunikation haben direkte Auswirkungen auf alle nachgelagerten Werkstattprozesse.

Der Kunde sah daher einen großen Bedarf, den manuellen Abläufen in seinem Shopfloor durch Digitalisierung entgegenzuwirken. Planung und Steuerung von Tätigkeiten in der Werkstatt erfolgten bislang vollständig papierbasiert, wodurch es regelmäßig zu Verzögerungen im Betriebsablauf kam. Ein zusätzlicher Handlungsdruck entstand 2020/2021 durch den Ausbau des Verkehrsnetzes, der in der Zukunft analog mehr Wartungsaufträge für die Werkstatt mit sich bringen sollte.

codecentric wurde als technischer Partner hinzugezogen und mit der Umsetzung beauftragt. Ziel des Projektes war es, Transparenz in die Wartungsprozesse der unterschiedlichen Bahnen zu bringen, manuelle Aufwände und Arbeitsschritte zu reduzieren und Informationsverluste zwischen einzelnen Arbeitsschritten und -stationen zu minimieren. Hierbei wurden folgende Ergebnisse angestrebt: