Blockchain in der Textilindustrie

// Ausgangssituation

In der modernen Fertigung der Textil- und Bekleidungsindustrie werden für gewöhnlich nach vorgefertigten Modellschnitten in genormten Größen große Stückzahlen hergestellt. Zudem ist die moderne industrielle Konfektionsfertigung stark arbeitsteilig organisiert. Das heißt, die Produktion ist in Bereiche aufgeteilt, wie etwa das Zuschneiden. Heutzutage existieren fast keine Betriebe mehr, in denen sämtliche Produktionsstufen vom Rohstoff bis zum Endprodukt erfolgen. Gleichzeitig steigt bei Endverbrauchern das Bewusstsein für nachhaltige Produktion und Arbeitsbedingungen sowie der Wunsch nach individualisierten Waren.

Wie kann die Textil- und Bekleidungsindustrie dieser Entwicklung in Zukunft begegnen?

Maßgeschneiderte Kleidung erfordert bisher den direkten Gang zu einem Schneider. Oder die Kunden messen sich selbst aus und verwenden diese Maße online in „Made-to-Measure Shops“. Eine weitere Variante ist der sogenannte „Bodyscanner“, der die Körpermaße erfasst. Das Gerät ist vergleichbar mit den Sicherheits-Scannern an Flughäfen. Der “Bodyscanner” erstellt ein 3D-Modell des Kunden. Die aus dem Scan generierten Körpermaße können Dritten – standardisiert – bereitgestellt werden. Maßgefertigte Kleidungsstücke können so einfacher und schnell in Auftrag gegeben werden.