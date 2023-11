Machine Learning macht Rechercheprozesse effizienter

// Lösung

Im ersten Schritt führten wir zusammen mit unserem Partner UX&I einen Designsprint durch. Dann erarbeiteten wir gemeinsam mit Stakeholdern und Nutzenden den Scope für das Minimum Viable Product (MVP). Das Ziel des MVPs war es, der Redaktion eine webbasierte und priorisierte Aufgabenliste für Bauvorhaben mit noch zu recherchierenden Ansprechpersonen zur Verfügung zu stellen. Der gesamte Prozess ist aufgabenbasiert ausgerichtet. Das bedeutet: Rechercheaufgaben werden automatisch erstellt; Machine Learning unterstützt die Redaktionsmitglieder an verschiedenen Stellen. Dazu wurden Daten analysiert und ein Modell trainiert, welches die Priorisierung der Aufgaben übernimmt, um für Kund*innen interessante Bauvorhaben zu recherchieren.

Die Entwicklung erfolgte in einem gemischten Team, bestehend aus DTAD- und codecentric-Mitarbeitenden. So sah die technologische Umsetzung aus: Bauvorhaben werden aus dem On-premises-Bestandssystem in einer neu erstellten Amazon-Web-Services-(AWS-)Umgebung mit einer Event-driven Architecture (EDA) publiziert, um dort weiterverarbeitet zu werden. Für die Verarbeitung in der Cloud werden u. a. AWS Lambda, SNS (Simple Notification Service) und SQS (Simple Queue Service) benutzt. Diese Konzepte und Services bieten den Vorteil flexibel, skalierbar und kosteneffizient die Events zu prozessieren.