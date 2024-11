Optimale Bestimmung von Auslieferungszeitpunkten und bessere Produktionsplanung dank passgenauem Algorithmus

Die d&b audiotechnik GmbH & Co. KG ist ein Anbieter von Audiosystemen für den professionellen Einsatz. Von Festivals über Sportarenen und Veranstaltungshallen bis zu Opernhäusern: d&b audiotechnik stellt hochwertiges Audio-Equipment „Made in Germany“ für Großveranstaltungen jeder Art bereit. Mehr als 500 Mitarbeitenede entwickeln und fertigen die Produkte hauptsächlich in Backnang bei Stuttgart, der Vertrieb erfolgt über internationale Niederlassungen, unter anderem in Europa, den USA, China, Japan und Singapur.