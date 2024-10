Mit einem zentralen Dashboard geschäftskritische Daten in Echtzeit im Blick behalten

Die Emons Spedition GmbH ist ein international agierendes Logistikunternehmen, das 1928 in Köln gegründet wurde. Es bietet umfassende Transport- und Logistiklösungen an, darunter Lkw-, Luft- und Seefracht- sowie Schienentransporte. Mit einem dichten Netz an Niederlassungen in Europa und weltweit ermöglicht Emons effiziente, zuverlässige Lieferketten und individuelle Logistikservices.