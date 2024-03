Aus alt mach neu mit Google Cloud Run

// Ausgangssituation

Den Entwicklungsteams beim börsennotierten Großkonzern stehen über eine hauseigene Cloud Plattform Laufzeit-Umgebungen zur Verfügung. Allerdings schränkt diese hauseigene Cloud Plattform die Entwicklungsteams stark ein, insbesondere was die Auswahl an Technologien und Kubernetes als einzige Option als Laufzeitumgebung angeht. Hierbei werden die Kubernetes Cluster-Ressourcen von den Teams geteilt. Besonders problematisch ist dabei der zeitverzögerte Einblick in die Kosten, die nur monatlich veröffentlicht werden. Das hat zur Folge, dass die Workloads nur schwer kosteneffizient gestaltet werden können.

Das Technologie-Portfolio der Google Cloud bietet vielfältige Optionen für Laufzeit-Umgebungen, Real-Time nahe Kostentransparenz und eine breite Auswahl an weiteren Cloud-Computing Services. Gemeinsam mit einem dem Entwicklungsteam auf Kundenseite prüfte codecentric die Machbarkeit in einem Pilotprojekt. Besonders im Fokus stand die Migration von Kubernetes nach Google Cloud Run als neue Laufzeitumgebung.