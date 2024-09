Auftragsabwicklung optimieren mit Jira-basierter Lösung

// Lösung

Um den Beauftragungsprozess schlanker, effizienter und anwenderfreundlicher zu gestalten, sollte eine neue Lösung erarbeitet werden. Die Auftragsbearbeitung sollte zukünftig in einem gemeinsamen System vorgenommen werden.

Im Gegensatz zur bestehenden Lösung sollte diese intuitiv und benutzerfreundlich sein und auch Gelegenheitsnutzern einen einfachen Einstieg bieten. Zudem sollten Prozesse und Arbeitsschritte in diesem Zuge verbessert und vereinfacht werden.

In einem initialen Workshop wurde das vorhandene System analysiert und ein konkretes Konzept für die zukünftige Lösung erarbeitet. Dieses Konzept diente als Basis für eine agile Entwicklung. Die Anforderungen wurden gemeinsam mit Fachexperten der GoSys iterativ und inkrementell ausgearbeitet und umgesetzt. Ein kontinuierliches Feedback aller Stakeholder half dabei, dass die Lösung frühzeitig an Kundenbedürfnisse angepasst wurde. Durch die fortlaufende Priorisierung wurden essentielle Funktionen der Software pünktlich zum Liefertermin ausgerollt und weniger wichtige, zusätzliche Features in späteren Releases umgesetzt.

„Das agile Vorgehen war anfänglich eine Umgewöhnung, hat uns aber letztlich überzeugt - insbesondere unseren Kunden (die Muttergesellschaft Gothaer) von Anfang an mit einzubinden, hat sich sehr bewährt. Dadurch haben wir frühzeitig Feedback bekommen und allen Beteiligten vermittelt, wie das System in Zukunft aussehen wird. Man entwickelt nicht irgendwo im Hintergrund, sondern bindet früh ein.“, so Frau Claudia Weck, die stellv. Leiterin FI-AM.

Die Entwicklung der Plugins erfolgte nach dem bewährten agilen Vorgehensmodell SCRUM. Darüber hinaus wurde auf eine sehr hohe Qualität der Software geachtet. Dies wurde unter anderem durch eine hohe Abdeckung der Geschäftslogik durch automatisierte Tests sichergestellt.

Nach der Bewertung von fünf technischen Lösungsalternativen wurde von der GoSys eine Atlassian®-JIRA®*-basierte Lösung favorisiert. Überzeugen konnten die flexible Anpassbarkeit und Erweiterbarkeit der Software sowie die geringen Anschaffungskosten und die Tatsache, dass Atlassian® JIRA®* bereits in anderen Bereichen des Unternehmens eingesetzt wurde.