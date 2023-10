// Lösung

Die Digital Engagement Platform sollte als skalierbare und stabile Basis für die Entwicklung neuer digitaler Produkte und Vertriebswege dienen. Wichtig war hierbei, dass bestehende Dienste flexibel verwendbar sind und auch problemlos erweitert oder ergänzt werden können.

Daher wurde eine Microservice-Architektur in Zusammenspiel mit verschiedenen AWS-Services gewählt. So konnten Geschäftsprozesse in unabhängigen Diensten implementiert werden. Die Kombination aus DevOps-Mentalität (you build it, you run it) und einem Cloud-basierten, vollautomatisierten Deployment-Prozess ermöglichte die Entwicklung einer qualitativ hochwertigen Software mit geringen Reibungsverlusten.

Zudem entschied sich HSE24 für einen Green-Field-Ansatz, bei dem die neu entwickelten Komponenten so unabhängig wie möglich von den bestehenden Systemen sind. Alle benötigten Integrationen wurden auf Basis asynchroner Kommunikation implementiert. Obwohl dieser Weg zur temporären Duplizierung von Geschäftslogik führte, überwogen die Vorteile durch die unabhängige Entwicklung.

Autonome, vertikale Teams garantierten kurze Innovationszyklen. Außerdem wurde eine wöchentliche, teamübergreifende Entwicklerrunde etabliert, um die wichtigsten Architekturentscheidungen zu diskutieren und sich auszutauschen.

In zweiwöchentlichen Review-Terminen stellten die Entwicklerteams ihren Fortschritt allen relevanten Stakeholdern im Unternehmen vor. Frühzeitige und regelmäßige Nutzertests sowie A/B-Tests ermöglichen es, kundenzentriert Entscheidungen zu treffen. Auch das Kunden-Feedback sowie die tatsächlichen Umsatzzahlen fließen mit in die tägliche Analyse ein, sodass der Traffic auf der Plattform flexibel skaliert und sukzessiv gesteigert wird.