Technologie: Python-Backend mit sorgfältig ausgewählten Algorithmen

Python-Backend liest die Daten aus der “the@vanced”-Datenbank aus, selektiert die relevante Untermenge der Sensordaten und bringt sie in ein definiertes Format. Durch den Einsatz der Algorithmen PCA (Principal Component Analysis, deutsch: Hauptkomponentenanalyse) und DBSCAN (Density-based Spatial Clustering of Applications with Noise) können wir nun einen drohenden Bahnabriss frühzeitig vorhersagen. Auf die zeit- und kostenintensive Entwicklung von Deep-Learning-Methoden konnten wir somit verzichten. Die Modellprädiktion erfolgt im PoC in regelmäßigen Zeitabständen in einem Batch und kann in einer Produktivumgebung in Echtzeit erfolgen.