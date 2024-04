Mit einem Architektur-Review die Zukunftssicherheit der eigenen Softwareprodukte verbessern

Die Kampmann GmbH & Co. KG ist ein führender Hersteller von innovativen Lösungen im Bereich der Klimatechnik. Mit einem breiten Sortiment an Heizungs- und Kühlsystemen bietet Kampmann maßgeschneiderte Lösungen für Gewerbe- und Industriekunden weltweit. Das Familienunternehmen hat seinen Sitz in Lingen (Ems) in Niedersachsen und beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter an über 16 Standorten weltweit.