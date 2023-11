// Ausgangssituation

Wie in vielen Unternehmen war wichtiges Wissen, etwa zu Prozessen, Systemen oder Zuständigkeiten, bei den Mainzer Stadtwerken für die Mitarbeiter nicht zentral abrufbar. Vielen war unklar, in welchem System zu welcher Frage eine Antwort zu finden ist.

Auch war die vorhandene Dokumentation nicht einheitlich aufgebaut, sondern wurde problem-, prozess- oder projektbezogen erstellt und dezentral in unterschiedlichen Medien und an unterschiedlichen Orten, etwa in Lotus Notes, Netzwerkordnern oder in Papierform, hinterlegt.

Neben den Einschränkungen für die tägliche Arbeit war diese Situation vor allem für das Onboarding neuer Mitarbeiter problematisch, welche keine Möglichkeit hatten, sich selbständig in kurzer Zeit Wissen, etwa zum Umgang mit den täglichen Prozessen oder den genutzten Anwendungen, anzueignen. Stattdessen waren sie darauf angewiesen, ihre Kollegen zu kontaktieren und proaktiv Informationen an verschiedensten Stellen einzuholen.

Darüber hinaus bestand nur in sehr eingeschränktem Umfang die Möglichkeit, hinsichtlich Ort, Zeit und Inhalt selbstbestimmt zu lernen, da Schulungen zu neuen Prozessen oder Systemen meist als Präsenzschulungen angeboten wurden.