Effiziente Kundenkommunikation mit künstlicher Intelligenz

Verarbeitung in Dunkelverarbeitung-Standardformat

Für die Verarbeitung der beiden Vorgänge “Adressänderung” und “SEPA-Mandate” wird die eingehende Korrespondenz in ein Standardformat für die Dunkelverarbeitung umgewandelt und in die Workflows der Ostangler Brandgilde eingespeist.Die Eingangspost wird - falls notwendig - mit Hilfe eines OCR (Optical Character Recognition - Texterkennung) Verfahren vorverarbeitet und in den entsprechenden Fachprozess klassifiziert. Die dann relevanten Informationen werden anschließend extrahiert und an Folgeprozesse zur Weiterverarbeitung übergeben.