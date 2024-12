Die Zukunftsagentur Rheinisches Revier ist ein wichtiger Player beim Strukturwandel in der Region. Aus der bislang vom Braunkohletagebau geprägten Landschaft zwischen Aachen, Köln und Mönchengladbach – dem Rheinischen Revier – soll in den kommenden 10 bis 20 Jahren eine Modell-Region werden, in der Wirtschaft und Bewohnende völlig ohne fossile Energieträger, also allein mit erneuerbaren Energien auskommen.



Ein wichtiges Augenmerk liegt außerdem im Ausbau der Infrastrukturen und der Schaffung neuer Arbeitsplätze in Gewerbe, Mittelstand und Industrie. Die Zukunftsagentur hilft bei diesem umfassenden Strukturwandel mit Beratung, Information und Einbindung aller Akteure proaktiv mit.