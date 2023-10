// Setup

Im Projekt übernahm codecentric die Auswahl und den Aufbau der Hardware (Kamera, Controller). Das codecentric-Projektteam entwickelte zudem die Software für das automatisierte Zählen der Personenfrequenz unter Einsatz von Machine Learning und setzte eine Cloud-Umgebung auf, in der die Gutachter die Zähldaten exklusiv abrufen können. Die passende Hardware lieferte unser Partner Phoenix Contact, ein führender Komponenten- und Systemhersteller.

Im Einsatz vor Ort ist der PLCnext Controller AXC F 3152 von Phoenix Contact. Der Controller verfügt über ein Linux-Betriebssystem, ist IP20 zertifiziert und kompatibel mit einer neuen Erweiterung zur Beschleunigung von Machine-Learning-Anwendungen. Diese Erweiterung verfügt über eine Edge TPU und ist damit ideal für Machine-Learning-Anwendungen direkt auf dem Gerät.

Als optischer Sensor kann jede Netzwerkkamera eingesetzt werden, die über ein gängiges Protokoll kommuniziert. Das Bild der Kamera wird direkt auf dem Controller ausgewertet. Ein Machine-Learning-Modell klassifiziert alle Objekte des Kamerabilds. Alle Objekte mit dem Klassen-Label „Mensch” werden gezählt. Dieser Zählwert plus Zeitstempel wird anschließend per MQTT – einem offenen Netzwerkprotokoll für Machine-to-Machine-Kommunikation – in die Cloud geschoben und steht dort zum Abruf für Auswertungen und Berichte zur Verfügung. Durch die Verwendung eines vortrainierten Machine-Learning-Modells musste keine Zeit in ein Training oder das Sammeln von Trainingsdaten investiert werden.