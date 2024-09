// Lösung

Alle Mitarbeitende der Stadtwerke Bielefeld wurden eingeladen, an der „KI-Kickbox“, einem 16-wöchigen Innovations- und Trainingsprogramm teilzunehmen, um mehr über KI und Innovationsmethoden zu lernen und mithilfe von KI ein Problem in ihrer Organisation zu lösen.

Die KI-Kickbox wurde vom codecentric-Partner tomorrow bird entwickelt und ist darauf ausgerichtet, Mitarbeitende in Unternehmen zu ermächtigen, KI-Potenziale gewinnbringend zu nutzen. Dabei durchläuft das Programm mit den Teilnehmenden die Level:

Lernen

Problem

Lösung

Testen

Planung

Pitch

Die Teilnehmenden gelangen dabei von einer ersten Idee zu einer umsetzbaren, KI-gestützten Lösung. codecentric ist in diesem Programm ein starker Technologie-Partner an der Seite von tomorrow bird und bringt weitreichende Expertise und Praxiserfahrung in das Programm ein, die die Teilnehmer dazu befähigen, eigene KI-Expertise aufzubauen.

Im Rahmen der Wissensvermittlung wurden drei dreistündige Workshops gehalten, in denen Theorie und praktische Übungen zu den folgenden Inhalten geteilt wurden:

Workshop 1: Die Bedeutung von künstlicher Intelligenz in der heutigen Welt wächst zunehmend, doch wie funktioniert KI? Was sind die Chancen, was sind mögliche Risiken?

Workshop 2: KI in der Praxis – wie sieht der Ablauf eines Projektes im Bereich KI aus? Welche Anwendungsfälle gibt es? Welche Probleme können durch KI gelöst werden (und welche nicht)? Wie kann ich den Einsatz von KI bewerten?

Workshop 3: Innerhalb welcher Leitplanken bewegt sich KI? Wie kann eine Datenkultur geschaffen werden? Muss KI reguliert werden?

tomorrow bird hat die Teilnehmenden während des Programms begleitet und gemeinsam die entwickelten Ideen intensiv bearbeitet. Dabei wurden Annahmen überprüft und Lösungsansätze geschärft. Unter den Teilnehmenden bildeten sich Teams, die gemeinsam an den als wertvoll identifizierten Ideen arbeiteten. Dabei hat tomorrow bird mit Coachings und dem strukturierten Programm begleitet, um den Mehrwert jeder einzelnen Idee herauszuarbeiten und zu schärfen.

Der Fokus von codecentric lag in den 16 Wochen auf der technischen Beratung der Teams und der Prüfung der Machbarkeiten. Die Ideen lagen dabei in unterschiedlichen Anwendungsfeldern von künstlicher Intelligenz, u. a.

Prognosen von Zeitreihen im Energiemarkt

Generative KI im Bereich Marketing

Smartes Wissensmanagement

Computer-Vision-Anwendungsfälle

Prompt Engineering

codecentric konnte in allen Bereichen passende Expertise bereitstellen und hat zur Machbarkeit, den empfohlenen nächsten Schritten und der Schätzung von notwendigen Aufwänden für die Umsetzung der Lösungen beraten. Außerdem wurden erste Prototypen von codecentric realisiert.