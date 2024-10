"SHERLOQ in der Posteingangsquelle hat unseren Posteingang deutlich effizienter gemacht. Wir können nun kritische Vorgänge genauer identifizieren und schneller in die Bearbeitung übergeben. Neue Mitarbeiter können einfacher mit der Bearbeitung starten, da wir gezielt nach Themen filtern und so in Themenblöcken anlernen können. Der Mitarbeiter ist hier bereits nach einer kurzen Zeit eine wertvolle Hilfe."

— Katrin Stadelmann

Fachgebietsleiterin TES Thüringer Energie Service GmbH