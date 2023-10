// Lösung

Basierend auf dem Produktentwicklungs-Ansatz der codecentric AG wurde innerhalb kürzester Zeit ein gemeinsames Projektteam, bestehend aus einem Produktmanager von Vaillant, einem Produktmanagement-Coach der codecentric AG und einem Rapid-Application-Development-Team der codecentric Labs gebildet. In täglicher Abstimmung und mit kürzesten Feedback-Zyklen wurden anschließend die Kernfunktionen des Anwendungskonzepts als MVP binnen weniger Wochen umgesetzt. In weiteren Entwicklungsschritten wurde die mobile Anwendung um zusätzliche Funktionen erweitert und für die Auslieferung in den unterschiedlichen Landesgesellschaften vorbereitet.