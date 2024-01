// Lösung

Für die Projektdauer arbeitete die codecentric AG in einer crossfunktionalen Arbeitsgruppe gemeinsam mit der X-FAB (zusammengesetzt aus den Abteilungen Arbeitsschutz, IT und Operations) und dem externen Dienstleister des Gaswarnsystems gemeinsam an der Lösung. Änderungen und Anpassungen wurden mehrfach täglich in die Produktionsumgebung ausgerollt. Eine besondere Herausforderung lag in der fachlichen Breite der Implementierung, die viele technische Gesichtspunkte umfasste.

Alarme sollten über eine OPC-UA-Schnittstelle Alarms & Conditions integriert werden.

Meldungen sollten neben den Raspberry Pis auch an Windows-Desktop-Systeme übertragen werden.

Eine ansprechende Benutzeroberfläche sollte es den Anwender*innen außerdem ermöglichen, Anpassungen am System vorzunehmen und benutzerdefinierte Nachrichten zu versenden.

Die Benutzerverwaltung sollte zentral über einen Active Directory Service gesteuert werden.

Zusätzlich wurde die Lösung vollständig on-premises realisiert, was weitere Herausforderungen und Komplexitäten im Bereich der Fertigungstiefe mit sich brachte. Bei der Implementierung entschieden wir uns gemeinsam mit dem Kunden für eine Webanwendung auf Basis von TypeScript und MongoDB als Datenbank. Mit GitHub Actions für Release-Workflows und Ansible als „ Infrastructure as Code”-Tool wurde ein Großteil der Bereitstellung automatisiert.