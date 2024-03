// Menschzentrierung als Marktvorteil

Durch die umfassende Digitalisierung an sich und auch durch die weite Verbreitung von Apps in den letzten Jahren ist der Anspruch an intuitive, nutzerfreundliche Produkte deutlich gestiegen. Software muss bei der ersten Anwendung überzeugen, selten erhält sie eine zweite Chance.



Zugleich wirkt die Zufriedenheit der Nutzer*innen wie ein Katalysator – eine schlechte Erfahrung führt schnell zu negativen Bewertungen, umgekehrt kann eine gute User Experience Anwender*innen zu Botschafter*innen machen und das Produkt am Markt verankern.



Daher “Think UX”: Wer nutzerzentriert denkt, schafft langfristigen Mehrwert und stärkt seine Position am Markt.

UX&I bietet UX-Beratung und -Enablement für ganzheitliche und menschzentrierte Entwicklungsprozesse.