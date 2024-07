Barrierefreiheit automatisiert testen

Eines der großen Probleme bei der Umsetzung von Barrierefreiheit: der Testaufwand. Viele Dinge müssen von Hand überprüft werden. Wir Entwickler haben aber gerne ein Sicherheitsnetz von automatisierten Tests in der Pipeline. Wie können wir das für Barrierefreiheit erreichen?

In diesem Vortrag gebe ich euch das Handwerkszeug, um euer Produkt in Hinblick auf Barrierefreiheit mit automatisierten Tests so gut wie möglich abzusichern. Dabei lernen wir zunächst automatische Tools und ihre Möglichkeiten und Grenzen kennen. Danach schauen wir auf Strategien zum Schreiben eigener Tests mit gängigen Testframeworks. Abschließend schauen wir uns an, wie uns KI in dieser Hinsicht potenziell unterstützen kann.

Lernziele

Überblick über die Automatisierung von Tests für Barrierefreiheit: