Der Austausch...

In ungezwungener Atmosphäre hatten die Teilnehmer*innen reichlich Zeit, sich nach den gewonnenen Einblicken und Impulsen auszutauschen und zu diskutieren. Unser Business Acceleration Club bietet allen Beteiligten die Möglichkeit, sich in einem geschützten Raum zu unterhalten, ganz im Sinne der Las Vegas Rule. Eine tolle Möglichkeit für alle, viele individuelle Insights und Erfahrungen offen zu teilen. Auch bei uns in Hamburg diskutierte unsere Community wieder lebhaft über geschäftsentscheidende Themen!