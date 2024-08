DevOps und Platform Engineering für skalierbare und effektive Softwareentwicklung

Habt ihr jemals das Gefühl gehabt, dass eure Entwicklungsprozesse trotz aller Bemühungen und Investitionen in DevOps-Tools immer noch nicht die gewünschten Ergebnisse liefern? Eine Entwicklerplattform soll's jetzt richten? In diesem Talk stellt Marc die Minimal Viable Platform als Startpunkt für eine erfolgreiche interne Developer Platform vor. Er zeigt euch, wie ihr durch gezielte Standardisierung und Automatisierung eine robuste, flexible und skalierbare Plattform aufbauen könnt, die die kognitive Last der Entwickler reduziert und die Time-to-Market drastisch verkürzt. Erfahrt, wie eine Referenzarchitektur euch dabei unterstützt, die typischen Stolpersteine in der Entwicklung zu überwinden, den Fokus nicht zu verlieren und eine nachhaltige, zukunftssichere Entwicklungsumgebung zu etablieren. Lasst euch inspirieren und nehmt konkrete, umsetzbare Schritte mit, die ihr direkt in eure Organisation einbringen könnt.

Marc unterstützt Organisationen dabei, skalierbare Software-Entwicklungsprozesse zu etablieren und effektive Developer-Plattformen zu bauen. Mit einem fundierten Hintergrund in klassischer Linux-Systemintegration und als DevOps-Engineer treibt ihn vor allem an, alle Technologien und Werkzeuge im Entwicklungsprozess zu klaren goldenen Pfaden zu verbinden, die Developer-Self-Service ermöglichen und so die kognitive Belastung aller Beitragenden zu verringern.