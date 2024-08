it-sa Expo&Congress 2024 | Stand 6-403

Unter dem Motto "So einzigartig wie die DNA deines Unternehmens - so passgenau sind unsere IT-Security Services" wollen wir mit dir auf der it-sa ins Gespräch kommen. Kämpfst du mit der Schatten-IT in deinem Unternehmen? Machst du dir Gedanken über mögliche Sicherheitslücken in deinen Anwendungen oder Betriebssystemen? Oder beschäftigt dich das (mangelnde) Bewusstsein deiner Kolleg*innen für IT-Sicherheit?

Jedes Unternehmen hat seine eigenen Herausforderungen und Anforderungen, eine universelle Lösung gibt es nicht. Komm bei uns am Stand (Halle 6, Stand 403) vorbei und informiere dich unverbindlich, welche Maßnahmen zu deinen Anforderungen passen. Wir teilen gerne unser Wissen und sind bekannt für ehrliche Worte. Das haben wir zumindest im letzten Jahr als Feedback von Standbesucher*innen erhalten.

Um wirklich passgenaue, umfassende IT-Security Maßnahmen bieten zu können, haben wir uns mit Q-soft aus Erfurt zusammengetan. Q-soft bietet smarte Lösungen für IT-Sicherheit wie z.B. ISMS, Notfallhandbuch, Mitarbeiter*innen-Awareness.