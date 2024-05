Die Tatsache, dass die Anzahl an Cyberangriffen auf Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in den letzten Jahren exponentiell zugenommen hat, bleibt vermutlich niemandem mehr verborgen. Um genauer zu verstehen, wer aus welchen Gründen zum Ziel eines Cyberangriffs wird und was im Fall eines Angriffs zu tun ist, lädt codecentric zusammen mit dem Verein OWL Maschinenbau am 02.07.2024 zu der Vortragsreihe „IT-Security in Deutschland“ ein.

Unsere IT-Sicherheitsexperten werden sich drei elementaren Kernfragen widmen: