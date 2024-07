IT Tage 2024

Stefan Spittank | 12.12.2024 | 11:00 Uhr

In Software-Projekten beobachte ich immer wieder ähnliche Herausforderungen, die sich einer guten User Experience in den Weg stellen. Die drei größten will ich gerne mit euch teilen. Bist du Entwickler und fragst dich manchmal, was zur Hölle diese UXler eigentlich machen und ob man das wirklich braucht? Oder bist du als UXler schon mal im Projekt auf die Rolle des Pixel-Schubsers reduziert worden? Kannst du als PO gut zwischen Forderungen und Anforderungen unterscheiden? Ob PO, UXler oder Entwickler: UX ist eine Teamaufgabe. Ziel des Vortrags ist es, euch konkrete Wege aufzuzeigen, wie ihr im Alltag effektiv — und gemeinsam — daran mitwirken könnt, eine großartige User Experience zu gestalten.