Round Table "Generative KI"

Welche Möglichkeiten bietet generative KI? Welches Potenzial steckt in dieser Technologie und wie kann ich es für mein Business nutzen?

In unserem Round Table bieten wir dir eine ausgewogene Mischung aus theoretischen Grundlagen und konkreten Fallbeispielen, um dir einen umfassenden Einblick in die Möglichkeiten generativer KI zu geben. Von der Automatisierung von Prozessen bis hin zur personalisierten Kundeninteraktion – wir zeigen dir an konkreten Beispielen aus der Praxis, wie generative KI dein Geschäft verändern kann und beantworten dir gerne deine Fragen.

Wir wollen jedoch nicht nur Wissen teilen, sondern auch den Austausch fördern. In Table Sessions hast du die Möglichkeit, Fragen zu stellen, dich auszutauschen und dir Inspiration für die Anwendung in deinem Unternehmen zu holen. Die Referenten Kai Lichtenberg und Niklas Haas bringen hierzu ihr Wissen und Erfahrung aus zahlreichen KI-Projekten mit. Sie können dir daher praxisnahe Einblicke in die Welt der generativen KI geben.