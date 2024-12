Python-Entwicklung: PyCharm und VS Code im Vergleich

Aus dem Inhalt:

Trotz unterschiedlicher Konzepte – hier IDE, da Editor – nehmen sich die beiden bei den Grundfunktionen nicht allzu viel, wenn VS Code mit dem Python-Plug-in von Microsoft erweitert wird. In diesem Vergleich soll es deshalb auch weniger um die Basisfunktionen gehen, sondern um fortgeschrittene Features, die jenseits der Codebearbeitung die Effizienz steigern und die Zusammenarbeit im Team während des Softwarelebenszyklus verbessern, also Integration in Git und Toolchains, Refactoring, die bei Python wichtigen Data-Science-Features – und KI-Unterstützung soll auch nicht fehlen.

