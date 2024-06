1. BERG-PITCH: codecentric Gründer Mirko Novakovic in der Jury

Am 15.12. veranstaltete das Gründer- und Technologiezentrum Solingen erstmals den BERG-PITCH. GuT Prokurist Sven Wagner zeigt sich im Solinger Tageblatt stolz:

„Hier trifft das wirtschaftliche Know-How des Bergischen auf junge kreative Köpfe, die die Unternehmenskultur bereichern und gleichzeitig vom Feedback potenzieller Investoren profitieren können“.

Beim 1. BERG-PITCH hatten fünf junge Unternehmen die Chance, sich vor codecentric Gründer Mirko Novakovic und seinen sechs Co-Juroren zu beweisen. Sie alle erhielten von Moderator Thorsten Kabitz acht Minuten, ihre Unternehmensidee mit einem Pitch vorzustellen, daran schloss sich eine fünfminütige Fragerunde an.

Bestes “BERG-Startup” 2016 wurde Dominik Geldmachers Unternehmen “Duke” aus Düsseldorf, das die Jury und Zuschauer mit einer ökologisch nachhaltigen Feldharke überzeugte.

Sven Wagner zeigt sich im ST mit der Bilanz des ersten BERG-Pitch überaus zufrieden:

„Mit der Organisation des ersten Pitchs im Bergischen wollten wir Unternehmer dazu animieren, sich der Startup-Szene zu nähern. Das ist uns gelungen“

So soll der BERG-PITCH schon am 11. Mai 2017 in die zweite Runde gehen - dieses Mal in der neuen codecentric Hauptstelle in Ohligs.