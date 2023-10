Application Manager*in SaaS (w/d/m)

Du hast Erfahrung in der Administration, Konfiguration und dem Support von Atlassian Tools, insbesondere Jira und Confluence

Du kennst dich mit der Integration von SaaS-Lösungen aus und interessierst dich für moderne Sicherheitskonzepte (Beyond Corp)

Nice to have: Du hast Programmiererfahrung in der Anpassung von Atlassian Addons