Information Security Specialist (w/d/m)

Wir sind ein IT-Dienstleister für Individualsoftware. Wir betreiben kein Powerpoint Consulting. Dabei beraten wir partnerschaftlich auf Augenhöhe, anstatt nur verlängerte Werkbank zu sein.

Du kannst hier Probleme lösen, ohne dass dich dabei Titel oder gar feste Rollendefinitionen einschränken - diese gibt es bei uns nicht. Unsere Jobs sind nicht starr, sie dienen dir nur zur Orientierung. Du wirst nicht auf (d)einen Job begrenzt, sondern kannst dich in mehrere Fachrichtungen weiterentwickeln. Du stehst mit deinen individuellen Zielen, Vorstellungen und Stärken im Vordergrund. Du gestaltest deine Karriere bei codecentric proaktiv mit.

Für unser ISMS Team innerhalb unserer Compliance Unit suchen wir Verstärkung in Voll- oder Teilzeit in unserem Headquarter in Solingen.