Die Einsatzmöglichkeiten von Large Language Models sind so individuell und vielfältig wie dein Unternehmen – von Textgenerierung über Intent-Erkennung bis hin zu Wissensmanagement und Informationsextraktion. Gerne evaluieren wir mit dir verschiedene Use Cases und finden die, die schnell wirklichen Mehrwert für dich finden. Dabei unterstützen wir dich ganzheitlich, beraten dich in puncto Compliance und setzen die Use Cases gleich mit dir um – von Proof of Concepts bis hin zu ausgefeilten Anwendungsszenarien und eigenen Plattformen. Mögliche Use Cases sind unter anderem: