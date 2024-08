Green Coding: Mehr Effizienz für deine Software

Der Markt bietet eine riesige Auswahl an verschiedenen Programmiersprachen und Tools für die Softwareentwicklung. Die Wahl der Programmiersprache entscheidet nicht nur über die Performance deiner Applikation, sondern hat auch einen großen Einfluss auf den CO₂-Verbrauch. Die Ausführungsdauer von Serverless-Funktionen in der Cloud beeinflusst dabei die dadurch entstehenden Kosten.



In unserem Vergleich der Ausführung von Java, Typescript und Rust Code in AWS Lambdas lässt sich der Unterschied zwischen den Programmiersprachen deutlich sehen. Wir zeigen auch auf, wann der Wechsel der Programmiersprache besonders hilfreich ist und wann der Effekt geringer ausfällt.