// Ausgangssituation

Die gestiegenen Anforderungen an Geschwindigkeit und Qualität der Berechnungen von 3D-Modellen ließen sich mit lokalen Rechenressourcen nicht mehr abbilden. Um den Übergang zu AWS zu ermöglichen, benötigte Aerowest Unterstützung. Zum einen sollte die konkrete Anbindung der Onprem-Systeme an die Cloud (Netzwerk und Software-Setup) hergestellt werden. Zum anderen gab es Bedarf an Beratung für den optimalen Betrieb einer Cloud-Lösung.