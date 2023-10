// Ausgangslage

Im Februar 2021 kündigte Atlassian an, seine selbstverwalteten Server-Produkte zu Mitte Februar 2024 einzustellen („End of Life“). Hierdurch stand die FJD AG vor der Herausforderung, die eingesetzten Produkte Confluence, Jira Software und Jira Service Management (JSM) vom Server in die Cloud zu migrieren. Bereits seit Mitte Februar 2022 ist es außerdem nicht mehr möglich, weitere User-Stufen für die Atlassian Server-Produkte und -Apps zu erwerben. Das System konnte also nicht mehr wachsen, was einen zusätzlichen Zeitdruck auf die Cloud-Migration ausübte.

Aufgrund der Deadline und in Kombination mit der begrenzten Verfügbarkeit der internen Mitarbeiter, entschied sich die FJD dazu, die Migration in Zusammenarbeit mit der codecentric AG durchzuführen. Ziel war es, eine fristgerechte, sichere Migration ohne Störung des laufenden Betriebs umzusetzen.