// Ausgangssituation

Bauprojekte werden heute in immer kürzeren Bauzeiten realisiert. Dabei werden Fertighäuser in Teilstücken in der Werkhalle produziert und das Haus vor Ort binnen 1-2 Tagen errichtet. Direkt im Anschluss kann der Innenausbau erfolgen.

Gleichzeitig sind die rechtlichen Anforderungen an den gesamten Planungs- und Durchführungsprozess deutlich gestiegen. So sind nach neuem Baurecht die Leistungen ausführlich zu beschreiben und alle relevanten Bauunterlagen an die Baufamilien auszuhändigen. Ein reibungsloser Informationsfluss zwischen Baufamilien, Bauleiter*innen, Lieferant*innen und Handwerker*innen ist hierbei ein elementarer Erfolgsfaktor. Entsprechend groß ist das Interesse, die Zusammenarbeit zu digitalisieren.