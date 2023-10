// Ausgangssituation

Die OSDi-Plattform beinhaltet sowohl den Zukauf von einzelnen Software-Produkten als auch Eigenentwicklungen. Zusammen sollen sich alle diese Komponenten unter einem Dach im Internet finden und einen Mehrwert für bestehende und zukünftige Kunden bieten. Die Plattform soll nicht nur Fette Compacting Maschinen unterstützen, sondern sich auch für Assets anderer Hersteller problemlos einbinden lassen. Im konkreten Fall bedeutet dies, dass eine Maschine, in diesem Fall das „Thing“ in IoT, Zustandsdaten live in die Cloud schickt und die neu zu bauende Plattform diese effizient speichert und zur Analyse/Diagnose zur Verfügung stellt. Spätere, ergänzende Funktionen wie z. B. Performance Management und Predictive Maintenance, was u. a. die Auswertung der gesammelten Prozess- und Maschinendaten bedeutet, sollen auf dieser Basis möglich werden.