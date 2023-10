// Ergebnis

Durch die Einführung von Jira Software und Jira Service Desk in Kombination mit verschiedenen Apps und einem intensiven Customizing an die unternehmensindividuellen Prozesse wurde die gewünschte abteilungsübergreifende Informationstransparenz realisiert. So kann nun etwa die Entwicklung neuer Funktionen vom Zeitpunkt der Kundenanfrage über das Testing bis zum fertig entwickelten und dokumentierten Feature lückenlos nachvollzogen werden. Durch das hohe Transparenzlevel können Synergieeffekte genutzt und Doppelarbeit vermieden werde.

Dank des durchgeführten Tool-Wechsels und der damit verbundenen Einführung von Atlassian Jira konnten Lizenzkostenvorteile von circa 58 % realisiert werden.

Ein weiteres wichtiges Erfolgskriterium für die Tool-Einführung waren interne Schulungen: Hier wurde Key-Usern die Jira-Grundlagen im Rahmen von interaktiven Fallbeispielen vermittelt und gleichzeitig wichtiges User-Feedback erfasst.

Dadurch und durch die kontinuierlich agile Vorgehensweise konnten auch noch Änderungen, die sich erst im Projektverlauf ergeben hatten, berücksichtigt werden.