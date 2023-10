// Lösung

Um Kunstgegenstände in Vitrinen besser zu schützen und gleichzeitig den Museumsmitarbeitern Zeit und Mühen zu ersparen, ist Glasbau Hahn mit der initialen Idee der kontaktlosen Auslesung der Vitrinen auf codecentric zugekommen. codecentric entwickelte und lieferte daraufhin das Konzept der App und die Idee der Nutzung von Flutter, einer quelloffenen Benutzeroberflächenbibliothek, als Framework.

Die Wahl fiel auf Flutter, da die Codebasis einen direkten Export in das iOS- und Android-Ökosystem ermöglicht. Unter der Nutzung zahlreicher nativer Funktionen der iOS- und Android-Plattformen konnten zudem Mehraufwände in der plattformübergreifenden Entwicklung vermieden werden. Gleichzeitig ließ sich durch die Nutzung der vorhandenen, qualitativ hochwertigen Flutter-Pakete die Entwicklung beschleunigen. So blieb genug Spielraum, um neben der Umsetzung der fachlichen Anforderungen auch an einer guten Usability zu arbeiten.

Für die Hardware-seitige Umsetzung kam die Straubtec GmbH & Co. KG hinzu, ein Spezialist für Embedded Systems. So entstand die „Glasbau Hahn Remote-App“: Eine native Android- und iOS-Applikation, die via Bluetooth-LE mit den von Straubtec entwickelten Micro-Controller-Platinen kommuniziert. Diese wurde zum Teil in Live-Coding-Sessions und durch konstantes Feedback in enger, lokaler Zusammenarbeit kontinuierlich getestet und weiterentwickelt — teilweise mit mehreren Iterationen von Soft- und Firmware pro Stunde.