// Lösung

Eine große Herausforderung bestand darin, die Kunden in kurzer Zeit mit einer konkurrenzfähigen Suche zu unterstützen, die gleichzeitig viele Spezifika des Reisemarktes, wie beispielsweise einen multilingualen Index für Hotelnamen, abdecken kann.

Außerdem wünschte sich HolidayCheck einen besseren Schutz vor Regressionen, um schneller, öfter und mit größerer Sicherheit Verbesserungen an der Suche testen zu können. Hierfür wurde eine sehr große Anzahl automatisierter Tests geschaffen, die das reale Verhalten der Benutzer nachbilden, um beweisbar vor jedem Release die Qualität der Suchlösung sicherzustellen. Aus dem Webseitentracking wurden dazu über 5.000 Suchbegriffe nach verschiedenen Gesichtspunkten extrahiert (Häufigkeit der Suchanfrage, durchschnittlicher Umsatz einer Suche etc.) und in automatisierte Tests gegossen.

Für eine höhere Qualität der Ergebnisse wird nun ebenfalls das Nutzerverhalten herangezogen. So fließen beispielsweise Klicks auf Suchvorschläge in ein dynamisches Ranking ein, um ein flexibles und lernendes Suchsystem zu erhalten.

Mit kontinuierlich ausgeführten Lasttests konnte vorab nachgewiesen werden, dass die neue Suchlösung bei gleicher Hardware eine deutlich größere Anzahl von Anfragen in kürzerer Zeit beantworten kann. Dadurch war die Inbetriebnahme für HolidayCheck risikolos.