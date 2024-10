Atlassian Jira im Projektmanagement effizient nutzen

Die IU Group (IUG) ist Holding der IU Internationalen Hochschule (IU). Die IU ist mit über 140.000 Studierenden, 15.000 Praxispartner*innen, 1.000 Dozent*innen und etwa 550 Professor*innen die größte private Hochschule in Deutschland und eine der größten in Europa. Seit ihrer Gründung im Jahr 2000 in Erfurt hat sie sich auf mehr als 35 Städte ausgeweitet und zuletzt mit einem 70 %-igen Wachstum eine beachtliche Entwicklung vollzogen. Die staatlich anerkannte Hochschule bietet Studierenden aus über 190 Ländern flexible Studienmodelle an, darunter ein praxisintegriertes duales Studium, ein flexibles Fernstudium oder das individuelle myStudium, das Online-Selbststudium und Campusleben kombiniert.