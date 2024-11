Schnelle und nachhaltige Realisierung einer Cloud-Infrastruktur in der mittwald Cloud auf Basis individueller Kundenbedürfnisse

Martin Helmich Head of Architecture & Developer Relations bei mittwald

Das Projekt hat sich für mich nach einer echten Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen codecentric und mittwald angefühlt. Mir hat insbesondere der wechselseitige Austausch von Entwickler zu Entwickler gefallen, in dem wir gemeinsam zu einer Lösungsstrategie gekommen sind, die den Anforderungen des Kunden am besten gerecht wird. Aber genauso wertvoll fand ich den Austausch über das konkrete Projekt hinaus, wie beispielsweise zur Developer Experience des Produkts und zu allgemeinen Best Practices.