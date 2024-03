Cloud-native Entwicklung eines Self-Service-Portals

// Lösung

(Daten-)sichere Cloud-Nutzung

In einer ersten Projektphase erarbeiteten IT- und Datensicherheitsbeauftragte zusammen mit AWS-Consultants der codecentric AG eine Cloud-Richtlinie, die unter Berücksichtigung der BaFin-Vorgaben den Rahmen für die Verwendung von Managed Cloud Services von AWS abgrenzt. Hierbei wurde der Fokus vor allem auf die sichere Speicherung und Aufbewahrung von Daten in der Cloud gelegt und diese mit den Compliance-Richtlinien der ÖRAG und BaFin abgeglichen.

Alle Daten werden ausschließlich in Rechenzentren in Europa verarbeitet und verschlüsselt gespeichert. Besonders sensible Daten werden zusätzlich Ende-zu-Ende verschlüsselt, sodass sie erst beim Kunden auf dem Endgerät oder im Rechenzentrum der ÖRAG wieder entschlüsselt werde